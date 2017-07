22 Kinder jetzt „Junior-Ranger“

Heimbach-Düttling. Die Aufregung war groß, als der bekannte Dokumentar- und Tierfilmer Andreas Kieling in die Wildniswerkstatt Düttling kam, um dort insgesamt 22 Kindern aus der Region das Zertifikat des „Junior-Rangers“ zu überreichen. Das hatten sie sich verdient.

An 20 Nachmittagen, über das vergangene Jahr verteilt, lernten die 18 Jungen und vier Mädchen bei ihren Streifzügen mit den Rangern vieles über den Nationalpark Eifel. Andreas Kieling, Förster und Tierfilmer aus der Eifel, ist seit 2010 Schirmherr der Junior-Ranger und weiß die Kinder mit spannenden Erzählungen von Tierbegegnungen in der ganzen Welt zu begeistern.

Seit 2009 erkunden jedes Jahr etwa 30 naturbegeisterte Kinder den Nationalpark und werden zum Junior-Ranger ausgebildet. Nach dem achten Lehrgang sind es nun insgesamt 220 Junior-Ranger, von denen sich viele auch weiterhin für das Großschutzgebiet engagieren. Die acht- bis elfjährigen Junior-Ranger lernen viele Kinder in ihrem Alter mit den gleichen Interessen kennen.

Als zertifizierter Junior-Ranger können sie nun auch andere Kinder mit ihren Familien durch den Nationalpark führen. Zudem geben sie ihr erlerntes Wissen an Familie und Freunde, aber auch in der Schule weiter. So gestalten zahlreiche Junior-Ranger Ausflüge ihrer Schulklassen in den Nationalpark mit.

Nächste Tour am 24. Juli

Pro Jahr werden zirka acht Junior-Ranger-Touren für Familien angeboten, die von verschiedenen Treffpunkten aus starten. Die nächste Gelegenheit ergibt sich am Montag, 24. Juli, 14 Uhr, am Nationalpark-Tor Gemünd und am Montag, 28. August, 14 Uhr, ab dem Nationalpark-Tor in Heimbach.

Auf Bundesebene findet eine Vernetzung mit den Junior-Rangern aus anderen Großschutzgebieten statt. Einmal im Jahr kommen die Junior-Ranger zu einem bundesweiten Treffen zusammen, das 2015 zum ersten Mal im Nationalpark Eifel stattfand.