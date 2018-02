Düren - 15-Jähriger will Tankstelle mit unechter Waffe überfallen

Düren.

Am Freitagabend ist eine Kassiererin in einer Tankstelle an der Euskirchener Straße mit einer Pistole bedroht worden. Als die 50-Jährige bemerkte, dass es sich nicht um eine echte Waffe handelt, zeigte sie dem Täter die leere Kasse, woraufhin dieser flüchtete. Die Polizei konnte später einen 15-Jährigen festnehmen.