Nörvenich.

Der neidische Blick Richtung Binsfeld, Rommelsheim und Frauwüllesheim gehört für die Einwohner der übrigen elf Orte der Gemeinde Nörvenich der Vergangenheit an. Ab sofort können nicht nur die Bürger in den Dörfern mit Dürener Ortsnetzvorwahl, in denen die Telekom das Netz schon vor Jahren ausgebaut hat, sondern alle 11.000 Einwohner mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen.