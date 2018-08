1. FC Düren III sieht CSV als Topfavoriten an Von: say

Letzte Aktualisierung: 24. August 2018, 16:01 Uhr

Hoven. Das erste „Spiel der Woche“ in der Fußball-Saison 2018/19 findet in der Kreisliga B2 statt. Dort trifft am heutigen Samstag ab 17 Uhr der CSV Düren auf die dritte Mannschaft des 1. FC Düren. Beim CSV, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Saison auf Rang drei beendet hat, hat sich im Kader kaum etwas getan.