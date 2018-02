Aachen.

Was denn am meisten Spaß macht? „Kamelle werfen natürlich!“, meinte Julius I. zufrieden nach seinem großen Tag. Als Märchenprinz der Stadt Aachen fuhr er am Sonntag am Ende des Kinderzugs durch sein närrisches Reich. Bei größtenteils trockenem, aber eiskalten Wetter säumten rund 60.000 Zuschauer die Straßen.