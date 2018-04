Aachen - Zwischenbilanz am Tivoli: Der Klömpchensklub steht auf drei Beinen

Aachen.

Die Alemannia befindet sich derzeit auf der Zielgeraden der laufenden Regionalligasaison. Drei Meisterschaftsspiele haben die Jungs von Trainer Fuat Kilic noch zu absolvieren, bevor am Pfingstmontag mit dem Endspiel um den Mittelrhein-Pokal in Bonn die Saison für die Schwarz-Gelben abgepfiffen wird. In der Stadionkneipe Klömpchensklub hingegen ist soeben erst der Halbzeitpfiff ertönt.