Premiere am Freitag,Vorstellungen bis Juli

Es sind noch wenige Restkarten für die Premiere am Freitag, 18. Mai, übrig. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 25. Mai, Samstag, 2. Juni, Dienstag, 5. Juni, Freitag, 08. Juni, Sonntag, 17. Juni, Freitag, 22. Juni, Donnerstag, 28. Juni sowie am 1. und 4. Juli. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 23,60 Euro (ermäßigt 15,35 Euro).