Aachen.

Tauben umschwirren den Kopf einer Frau vor einer sonnendurchfluteten Architekturkulisse, die an die italienische Renaissance erinnert. Das Licht der Toskana bringt sich in den Mittelpunkt der Wahrnehmung, und mit der Wärme und einem gewissen Flirren in der Atmosphäre wandelt sich die Alltagssituation in eine mystische, unergründlich geheimnisvolle Begegnung von verheißungsvoller Bedeutung.