Zweiter Spielplatz wieder freigegeben

Aachen. Die Stadt hat nun auch den zweiten, kleineren Spielplatz an der Lochnerstraße/Ecke Gartenstraße wieder freigegeben, nachdem er für etliche Tage gesperrt war. Der Grund war eine Verunreinigung mit Rohrreiniger.

Den Sand auf dem Spielplatz habe man dieses Mal nicht, wie in dem anderen Fall, komplett auswechseln müssen, erklärte Björn Gürtler vom städtischen Presseamt. Es habe gereicht, ihn aufwendig aufzuarbeiten. An mehreren stark frequentierten Plätzen in und um Aachen war stark ätzender Rohrreiniger von einem unbekannten Täter ausgebracht worden.

Anfang der Woche sei noch einmal eine Probe im Labor analysiert worden. Nachdem sie sich als unbedenklich herausgestellt habe, sei beschlossen worden, den Spielplatz wieder für die Öffentlichkeit freizugeben. Keine Neuigkeiten gebe es mit Blick auf die Ermittlungen. Immerhin und glücklicherweise, sagte Gürtler, seien bisher keine neuen Fälle entdeckt worden.