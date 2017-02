Zwei Wanderwege abwechselnd gesperrt

Aachen. Der Dornbruchweg und ein weiterer kleiner Wanderweg zwischen Brückchenweg und Wildparkweg werden ab Samstag, 18. Februar, abwechselnd gesperrt. Darauf weist das städtische Presseamt hin.

Die Sperrung ist nötig, um die Errichtung von Grundwasser-Messstellen vorzubereiten, die in einem Waldstück zwischen Brückchenweg und Wildparkweg unweit der Monschauer Straße installiert werden sollen.

Wie die Stadt bereits mitgeteilt hatte, wurden in einer Altablagerung am Wildparkweg hohe Schadstoffgehalte in den abgelagerten Materialien gemessen. Auch wenn bereits festgestellt wurde, dass von der Altablagerung keine Gefahr für die Waldbesucher ausgeht, sind weitere Untersuchungen im Hinblick auf eine mögliche Belastung des Grundwassers erforderlich. Dazu lässt der Fachbereich Umwelt der Stadt Aachen drei Grundwasser-Messstellen errichten. Diese Arbeiten sind für Februar und März geplant.

Kampfmittelsuche

Im Vorfeld müssen an den drei Standorten zunächst Vorbohrungen und Freimessungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst vorgenommen werden. Dazu werden der Dornbuschweg, sowie der kleine parallel verlaufende Waldweg abwechselnd am Samstag, 18. Februar, für Waldbesucher gesperrt. Die Sperrung betrifft jeweils den Abschnitt zwischen dem Wildparkweg und der Waldkreuzung Brückchenweg.

Die Hauptbohrungen für die Grundwasser-Messstellen beginnen am Montag, 6. März, und dauern voraussichtlich drei Wochen. Auch in dieser Zeit müssen die beiden genannten Waldwege im Wechsel für die Waldbesucher gesperrt werden.

Für die Baustelleneinrichtung wird der kleine Parkplatz am Wildparkweg ab dem 6. März benötigt. Er kann während der Bauarbeiten nicht genutzt werden. In unmittelbarer Nähe stehen aber die Parkplätze am Waldfriedhof und am Kornelimünsterweg zur Verfügung.

Die Stadt bittet die Waldbesucher, bei ihren Spaziergängen in diesem Gebiet auf andere nah gelegene Waldwege auszuweichen.