Zwei Verletzte nach Großbrand in Wohnhaus

Aachen. Der Donnerstagabend ist ein sehr arbeitsintensiver für die Aachener Feuerwehr gewesen. Gleich zwei Einsätze hielten die Wehrleute auf Trab. Ein größerer Hausbrand in Walheim war nur schwer unter Kontrolle zu bringen.

Bildergalerie Aachen: Zwei Verletzte bei Hausbrand am Königsmühlenweg

Das Feuer wurde um kurz vor 19 Uhr in der Leitstelle gemeldet. Es brach im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses am Königsmühlenweg aus. Die Ursache dafür ist noch völlig unklar. Das Obergeschoss des älteren Hauses brannte in voller Ausdehnung. Das Feuer entfachte in einem Wohnraum, dehnte sich dann jedoch auch auf das Dach aus, was die Löscharbeiten erschwerte.

„Sehr umfassender“ Einsatz

Zwei Bewohner wurden dabei laut Angaben der Feuerwehr verletzt, vermutlich erlitten sie Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner sollen sich nach ersten Erkenntnissen nicht in dem Haus befunden haben.

Der Einsatz war laut Angaben der Feuerwehr „sehr umfassend“. Daher waren insgesamt drei Löschzüge, einer der Hauptwache und zwei der Freiwilligen Feuerwehr, im Einsatz. Auch drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Notarzt waren vor Ort. Der Königsmühlenweg, der ohnehin sehr schmal ist und daher schon für die Feuerwehr die Bedingungen erschwert waren, war in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Denn auch die Wehrleute hatten Schwierigkeiten dort nachzurücken beziehungsweise zu rangieren.

Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an, da die Feuerwehr dort auch nur schwer an Löschwasser gelangte, und sich die Flammen immer weiter ausbreiteten. Löschwasser wurde später auch aus der Inde gesaugt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Elektrokasten durchgeschmort

Hinzu kam ein weiterer Einsatz im Neubaugebiet an der Straße Bobenden in Brand. Nur rund zwei Stunden später ging der Notruf in der Leitstelle ein. Im Elektrokasten eines Wohnhauses war ein Kabel durchgeschmort. Es entstand nach Angaben der Feuerwehr kein größerer Schaden. Es wurden lediglich die Leitungen abgeklemmt, ein Feuer brach nicht aus.