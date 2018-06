Aachen - Zwei Unfälle auf Berliner Ring: Mindestens ein Schwerverletzter, Staus

Aachen.

Bei zwei schweren Unfällen auf dem Berliner Ring am Freitagnachmittag ist mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Zuerst fuhr in der Nähe der Autobahnauffahrt zur Autobahn A544 ein Motorradfahrer gegen ein Anhängergespann. Nur wenige Stunden später krachten ein paar hundert Meter weiter zwei Autos frontal ineinander. Der Ring musste in beiden Fällen stundenlang gesperrt werden, es kam zu langen Staus.