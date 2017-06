Zwei SEK-Einsätze in Brand: Drogen über „Darknet“ verkauft

Aachen.

Am Mittwochabend hat es in Aachen-Brand zwei Einsätze gegeben. Der erste Einsatz ereignete sich gegen 17 Uhr in der Eckenerstraße, kurz nach 19 Uhr gab es einen weiteren Polizeieinsatz in der Buschstraße. Beide Einsätze hingen zusammen, es ging um Drogenkriminalität. Sechs Männer wurden festgenommen.