ZVA-Geschäftsführer Andreas Müller referiert an der FOM Letzte Aktualisierung: 28. Mai 2017, 10:22 Uhr

Aachen. Seit Beginn der Digitalisierung wurde dem Medium Print das Aussterben vorausgesagt. Das Medienhaus Aachen ist jedoch ein gutes Beispiel dafür, dass sich ein klassischer Zeitungsverlag durchaus am Markt behaupten kann. Wie dies möglich ist, wird am Donnerstag, 8. Juni, an der FOM Hochschule an der Dennewartstraße 25-27 veranschaulicht.