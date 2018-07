Aachen - Zur Wiedereröffnung der Barockfabrik am Löhergraben gibt es „Kultur pur“

Aachen.

500 blaue Luftballons, Livemusik und ganz viel zum Anschauen und Mitmachen an einem perfekten Sommertag: Das alles gab es am Samstag bei der offiziellen Wiedereröffnung der Barockfabrik. Nach einem halben Jahr Vorbereitung präsentierten sich die Mieter des Kulturhauses unter dem Motto „Kultur pur!“ am Tag der offenen Tür.