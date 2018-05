Aachen - Zur Freibadsaison präsentiert sich Anlage am Hangeweiher frisch saniert

Aachen.

Von Wind, Wetter und Außentemperaturen von vier Grad lassen sich die Stammgäste des Aachener Freibades am Hangeweiher natürlich nicht beeindrucken. Und so stiegen auch zur Saisoneröffnung am Morgen des 1. Mai um 7 Uhr rund 30 Leute ins kühle Nass, das auf 21,5 Grad „geheizt“ war.