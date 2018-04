Aachen - Zum Familientag kommt der DFB-Pokal zum Tivoli

Aachen. Der graue Alemannia-Alltag heißt zwar seit geraumer Zeit Regionalliga, aber am Samstag, 28. April, beim Regionalliga-Derby gegen Wegberg-Beeck können alle Anhänger von Alemannia Aachen noch mal in glorreichen Pokal-Erinnerungen schwelgen. Denn zum Derby, aus dem die Alemannia einen Familienspieltag mit buntem Rahmenprogramm machen möchte, hat sich auch der echte DFB-Pokal angesagt.

Weil der DFB-Pokal derzeit sein 75-jähriges Jubiläum feiert, organisiert der Pokal-Sponsor Ergo gemeinsam mit dem Deutschen-Fußball-Bund (DFB) eine „DFB-Pokal-Tour“. Dabei macht der Tourbus, der zu einem rollenden Pokalmuseum umgebaut wurde, am Tivoli Station und zeigt Höhepunkte aus 75 Spielzeiten.

Auf drei Ebenen können Besucher Exponate und Videobeiträge erleben und auf der Außenfläche, die der Pokalbühne im Berliner Olympiastadion nachempfunden ist, den Originalpokal sehen und Fotos von sich mit der Siegertrophäe machen. Außerdem werden die 68-fache Nationalspielerin (zweifache Welt- und dreifache Europameisterin) Sonja Fuss und die Schauspielerin, Moderatorin und Ex-Fußballerin Shary Reeves ab circa 12 Uhr vor Ort dabei sein.

Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem ein Mal zwei Karten für das DFB-Pokalfinale der Männer am 19. Mai in Berlin sowie fünf Mal zwei Karten für das Pokalfinale der Frauen ebenfalls am 19. Mai in Köln zu gewinnen sind. Zusätzlich können Kinder für die Verlosung zum Balltragekind des Pokalfinales angemeldet werden.

Die Alemannia selbst bietet ab 11 Uhr ein buntes Rahmenprogramm, das sich vor allem an Familien mit Kindern richtet, rund um den Tivoli an. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen. Die üblichen Vergünstigungen für Kinder (freier Eintritt bis sechs Jahre, vergünstigter Preis bis 17 Jahre) gelten auch an diesem Tag. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.alemannia-tickets.de.