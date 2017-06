Zum Christopher Street Day ein großes Straßenfest

Aachen. Anlässlich des Christopher Street Days am kommenden Samstag, 24. Juni, soll es erstmals auch in Aachen ein großes Open-Air-Fest mit viel Musik geben.

Ab 16 Uhr laden alle sogenannten queeren Gruppen in Aachen am Jakobsplatz im Schatten von St. Jakob zu einem Straßenfest unter dem Motto „Vielfalt feiern“ ein.

Vertreten sind dabei alle Gruppen, die für die Rechte von Schwulen, Lesben oder Transsexuelle eintreten und „für eine bunte, freie und vielfältige Gesellschaft“ stehen. Auf dem Straßenfest wollen sich die queeren Projekte und Angebote in Aachen vorstellen und zum Gespräch einladen.

Dabei soll es auch darum gehen, Vorbehalte und Ängste zu überwinden und für die Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen zu werben. Die bisherigen Erfolge seien „hart und langwierig erkämpft“ worden, sagen die Veranstalter. Doch nach wie vor seien viele Forderungen noch unerfüllt und unzureichend umgesetzt.

Das Unterhaltungsprogramm wird von „Arcadia“, einer vierköpfigen Indie-Rock-Band aus Aachen (ab 16 Uhr), dem Aachener Travestie-Duo „Mira Coli & Sandy“ (18 und 19.45 Uhr), dem Balladensänger Mika Jamie (ab 19 Uhr) und der deutschsprachigen Rockband „Spiegelblick“ aus Köln gestaltet (ab 20.30 Uhr).

Für das Straßenfest wird die kleine Stichstraße Jakobsplatz für den Verkehr gesperrt. Gegen 22 Uhr ist dort Schluss, im Hotel Europa, Südstraße, kann anschließend jedoch noch weitergefeiert werden. Zu den Veranstaltern gehören Rainbow, der Jugendtreff Knutschfleck, die Aids-Hilfe sowie mehrere Selbsthilfe- und Aufklärungsgruppen.

Der Christopher Street Day (CSD) erinnert an den ersten bekannten Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten in der New Yorker Christopher Street vor 48 Jahren, nachdem es dort mehrfach gewalttätige Razzien der Polizei gegeben hat. Seitdem gibt es jeweils am letzten Samstag im Juni in zahlreichen größeren Städten Paraden und Veranstaltungen, mit denen Schwulen, Lesben oder Transsexuelle gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstrieren.

Dazu zählt auch die CSD-Parade in Köln, die als eine der größten Veranstaltungen in Deutschland teils mehr Zuschauer anlockt als der Rosenmontagszug. Sie zieht in diesem Jahr am 9. Juli durch Köln.