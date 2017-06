Zugverbindung: Stündliche Taktung zwischen Aachen und Köln

Aachen. Die Grünen in Aachen fordern in einem Ratsantrag, Gespräche mit dem Nahverkehrsbund Rheinland (NVR) aufzunehmen.

Ziel solle eine Abänderung der abendlichen Taktung auf der Zugstrecke Aachen-Köln sein, denn die sei im Stundentakt nicht mehr dem aktuellen Verkehrsaufkommen angemessen.

Die Tour per Bahn sei „bequem und umweltschonend“, heißt es im Ratsantrag. Hinderlich sei hingegen der Halbstundentakt des Regionalexpresses von Aachen in Richtung Köln. Denn der ende bereits vor 20 Uhr, und zurück aus Köln ginge es halbstündlich nur bis 21.15 Uhr, „ausgerechnet am Wochenende gar nur bis 20.15“. Deshalb fordern die Aachener Grünen nun, das Gespräch zu suchen, um den Halbstundentakt in beide Richtungen bis etwa 23 Uhr auszuweiten.

Die Grünen sehen eine Menge guter Gründe für die Ausweitung. Sei es, um die breite Palette an kulturellen Angeboten in Köln zu nutzen oder um einfach mal am Rhein zu flanieren. „Und nicht zu vergessen: Es gibt auch viele Berufspendler, die in den Abend hinein arbeiten müssen, zum Beispiel, wenn sie im Schichtdienst tätig sind“, sagt Wilfried Fischer, mobilitätspolitischer Sprecher der Grünen in Aachen.

„Die Erhöhung der Taktzeiten wäre in jedem Fall ein echter Zugewinn und würde den Umstieg vom Auto auf den Zug gerade auf dieser viel befahrenen Strecke deutlich attraktiver machen“, ergänzt Fischer.