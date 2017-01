Aachen.

Nicht nur Aachen sieht einem frostigen Wochenende entgegen. In der vergangenen Nacht sanken die Temperaturen bereits tief unter den Gefrierpunkt. Doch selbst wenn die Weiher und Teiche in Aachen zufrieren sollten, wie am vergangenen Wochenende bereits am Stauweiher Diepenbenden teilweise geschehen, müssen sich Spaziergänger keine Sorgen um Enten und Wildvögel machen.