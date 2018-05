Aachen - Zu Hause am Westpark: Wanderausstellung geht Donnerstag auf die Reise

Aachen. „Wo fühlen Sie sich zu Hause?“ Mit dieser Frage sind im vergangenen Jahr die Menschen im Westparkviertel konfrontiert worden. Aus ihren Antworten ist eine Reihe von 16 beeindruckenden Bildern von Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlichen Alters entstanden.

Sie alle verbinden mit dem Westparkviertel unterschiedliche Emotionen, die auf den Bildtafeln von den Fotografen Tim Ochterbeck, Axel Jansen und Thomas Gerstmann festgehalten wurden.

Nun soll die Ausstellung durch das Viertel wandern, das seit einigen Jahren ein buntes Netzwerk pflegt, in dem Einrichtungen aus dem Viertel und Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam aktiv sind. Die Ausstellung fasst dieses Westparkviertelgefühl sehr eindrücklich zusammen und gibt dem Heimatgefühl ein Gesicht.

Die Eröffnung der Wanderausstellung findet am Donnerstag, 17. Mai um 18 Uhr in der Grundschule Hanbruch, Hanbrucher Straße 29, statt. Beendet wird die Wanderausstellung am 31. August in dem Altenheim St. Elisabeth, Welkenrather Straße, um 17.30 Uhr.

Bei den einzelnen Stationen sind unterschiedliche Auswahlen von Bilder zu sehen, so dass die Ausstellung an jedem Standort interessant bleibt. Weitere Fotos werden im Laufe der Ausstellung ergänzt, so dass ein lebendiges Bild des Westparkviertels wachsen und mit und mit vervollständigt werden kann.