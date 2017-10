Aachen.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Miele-Gruppe, Reinhard Zinkann, ist mit dem Unternehmerpreis des Business Clubs Aachen Maastricht ausgezeichnet worden. Zinkann habe in seiner Position die weltweite Rolle von Miele und das Ansehen der Marke kontinuierlich weiter ausgebaut, hob Professor Peter May in seiner Laudatio während eines Festakts im Quellenhof hervor.