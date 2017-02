Ziele des Frauennetzwerks: Vernetzung, Austausch und Solidarität

Diskussionsabend in der Aachener Citykirche

Das Frauennetzwerk will sich auch in die bevorstehenden Wahlkämpfe einmischen. „Die Debatte um Sicherheit und Flucht überdeckt manches andere. Bei den Wahlen zum Landtag und zum Bundestag steht aber viel mehr auf dem Spiel“, betont Sibylle Keupen. „In welcher Gesellschaft wollen wir morgen leben? Wie sieht es um die Gleichstellung von Mann und Frau aus, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Unterstützung von Alleinerziehenden“, nennt die Vorsitzende Fragen, die aus Sicht des Netzwerkes von großer Bedeutung sind.

Zum Weltfrauentag veranstaltet das Frauennetzwerk einen Diskussionsabend. Er findet am Mittwoch, 8. März, ab 19.30 Uhr in der Citykirche St. Nikolaus in Aachen statt. Dort soll Vertretern der Parteien auf den Zahn gefühlt und die Frage geklärt werden, wie ihr Frauen- und Familienbild aussieht. Der Sprachforscher Thomas Niehr von der RWTH leistet dazu einen Impuls.www.frauennetzwerk-aachen.de