Aachen - Zeugin beobachtet Diebstahl aus einem Pkw

Aachen. Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Aachener Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Dieb festnehmen können, der mehrere Kleidungsstücke und eine Geldbörse mit Kleingeld aus einem geparkten Auto in der Alt-Haarener-Straße gestohlen hatte.

Der Zeugin war der Mann gegen 3.40 Uhr aufgefallen, als er sich an dem geparkten Fahrzeug zu schaffen machte. Mehrmals griff er hinein und nahm Gegenstände heraus. Er packte die Sachen in seinen Rucksack und eine Plastiktüte und verschwand damit in Richtung Jülicher Straße.

Dank der guten Beschreibung trafen die Beamten den Tatverdächtigen in Tatortnähe an und hielten ihn fest. In Rucksack und Tüte fanden die Polizisten das Diebesgut, das nach Mitteilung der Polizei eindeutig aus dem Fahrzeug stammte.

Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Die Autobesitzerin erhielt ihre Sachen zurück.