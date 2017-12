Aachen - Zahl der elektrischen Räder wächst rasant

Aachen.

Was tippen Sie, auf welcher Straße in Aachen die meisten Fahrräder unterwegs sind? Falsch. Richtig wäre gewesen: auf der Jülicher Straße. Zumindest unter den 24 Standorten, an denen die FH Aachen die Radfahrer gezählt hat, stach diese Straße als meistbefahrene hervor.