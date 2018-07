Aachen.

An die Nacht, in der die Sirenen in Aachen nicht stillstanden, werden sich wohl noch viele Menschen sehr gut erinnern können. Es war der 5. Februar 2016, als bei einem verheerenden Brand große Teile der Versuchshalle des Werkzeugmaschinenlabors (WZL) der RWTH Aachen am Campus Melaten abbrannten.