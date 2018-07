Aachen - „Würde die Campusbahn jetzt noch abgelehnt?“

Aachen.

Der Förderverein aachen_fenster lädt für Dienstag, 10. Juli, um 18.30 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung in das ehemalige „Lust for Life“, Komphausbadstraße 10, in Aachen ein. Das Thema: „Bürgerdialog zwischen repräsentativer Demokratie und Bürgerentscheid“.