Aachen.

Stark steigende Grundstückspreise, explodierende Baukosten: Die Situation im Wohnungsbau in den Städten ist angespannt. Bauen im Spannungsfeld zwischen öffentlich gefördertem und „normalem“ Wohnungsbau war in dieser Woche das Kernthema einer Abendveranstaltung des Vereins Aachen Fenster im Haus Löwenstein, der Titel „Wohnen für alle in der Stadt, ein Wunschtraum?“, eröffnet von Vereinssprecher Hans-Dieter Collinet.