Wohnungseinbruch: 14-Jähriger und Komplizinnen in Untersuchungshaft

Aachen. Nach einem versuchten Wohnungseinbruch hat die Aachener Polizei am Donnerstagmittag das mutmaßliche Täter-Trio festgenommen, zu dem auch ein 14-jähriger Jugendlicher gehört.

Wie die Polizei mitteilt, waren die drei gegen 13.30 Uhr an einem Reihenhaus in der Normannenstraße durch den Garten zur Verandatür gelangt und hatten diese aufgebrochen. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete die Szene und sprach das Trio an, das daraufhin die Flucht ergriff.

Die alarmierte Polizei rückte gleich mit mehreren Streifenwagen an und konnte so den 14-Jährigen, bei dem Einbruchswerkzeug gefunden wurde, und zwei 18 und 33 Jahre alte Frauen festnehmen.

Von dem Trio, das nach Angaben der Polizei aus Rumänien stammt und sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält, wurden entsprechende Schuhspuren im und am Haus gefunden. Aufgrund gleich mehrerer Zeugenaussagen und der erdrückenden Beweislast wurden die drei dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Alle drei gingen noch am Freitag in Untersuchungshaft.