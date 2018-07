Aachen - Wohnung brennt bei Feuer in der Aretzstraße komplett aus

Aachen.

Mit zwei Löschzügen ist die Aachener Feuerwehr am Freitagmittag zu einem Einsatz in die Aretzstraße ausgerückt. Dort war um 10.53 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoss in voller Ausdehnung brannte.