Vaals/Aachen - Wohnanlage „Katzensprung“: 600 Studenten stehen auf der Warteliste

Vaals/Aachen.

Nach der Eröffnung im September 2016 stand der längliche Gebäuderiegel in der Nähe des Senserbachs weitgehend leer. Doch nach kurzer Anlaufzeit waren die 249 Appartements ausgebucht, und jetzt gibt es sogar eine Warteliste von 600 Interessenten. Und monatlich kommen neue hinzu. Der „Katzensprung“, eine Wohnanlage in Vaals an der Grenze zu Aachen, ist eine Erfolgsgeschichte geworden.