Aachen.

Die Aachener Prostituierten sollen nach dem politischen Mehrheitswillen in der Antonius­straße bleiben. FDP, Polizei und Oberbürgermeister Marcel Philipp würden die rote Laterne zwar gerne an den Stadtrand in ein Gewerbegebiet hängen, doch die Mehrheit im Stadtrat hat anders entschieden.