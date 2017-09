„Wohin geht die Reise?“: Mobilitätsforum mit Bürgerbeteiligung Letzte Aktualisierung: 20. September 2017, 11:31 Uhr

Aachen. Das Mobilitätsforum „Verkehr in Aachen“, das am 19. Oktober zum dritten Mal stattfindet, lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich zur Zukunft der Mobilität in Aachen einzubringen und zu informieren.