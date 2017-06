Wo die Tour tourt, müssen Autos weichen

Aachen. Noch fünf Tage sind es, dann kommt die Tour de France durch Aachen. Und da dieses Ereignis den Westzipfel wahrlich nicht alle Tage heimsucht – das letzte Mal war das vor fast 25 Jahren am 12. Juli 1992 der Fall – starten die „Nachrichten“ einen kleinen Countdown bis zur Ankunft des Pelotons in der Kaiserstadt.

Parken, Shuttlen, Busfahren und mehr am Tag der Tour Die Aachener Parkhaus GmbH (Apag) bietet am 2. Juli ab 9 Uhr zusätzliche Parkflächen an der Krefelder Straße und der Liebigstraße in Aachen an. Von da aus kann man mit Shuttle-Bussen der Aseag im 15-Minuten-Takt zur Haltestelle Bastei an der Ecke Krefelder Straße/Ludwigsallee fahren. Mit dem Parkticket für sieben Euro können fünf Personen die Busse für Hin- und Rückfahrt nutzen. Zu den Parkflächen an der Krefelder Straße und der Liebigstraße gehören neben dem Parkhaus Tivoli auch Parkplätze am Finanzamt, am Adler-Modemarkt, bei Junghans-Wolle, am Vino-Weinmarkt, an der Diskothek Starfish, am Möbelhaus Porta, am Hit-Markt und an der Krefelder Straße in der Nähe der Autobahnabfahrt. Zudem wird man auf dem Bendplatz parken können. Wegen der Tour werden die Parkhäuser Büchel, Adalbertstraße und Rathaus am 2. Juli zwischen 10 und 18 Uhr nicht anfahrbar sein. In diesem Zeitraum können Autos die Parkhäuser auch nicht verlassen. Die Parkhäuser Eurogress, Adalbertsteinweg, Couvenstraße, Galeria Kaufhof/City und Hauptbahnhof bleiben den ganzen Tag erreichbar. Park-and-Ride-Parkplätze stehen am Westfriedhof (Vaalser Straße) und am Waldfriedhof (Monschauer Straße) wie gewohnt zur Verfügung. Aktuelle Infos über die Auslastung der Parkhäuser und -flächen finden Tour-Besucher im Internet unter www.apag.de. Eine grüne Markierung steht dabei für „genügend freie Parkplätze“, eine gelbe für „nur noch wenige freie Plätze“ und eine rote für „belegt“. Auch die Aseag muss ihren Fahrplan ändern. Die Haltestellen entlang der Strecke, dazu gehört auch der Bushof, können am 2. Juli zwischen 10 und 18 Uhr nicht angefahren werden. In diesem Zeitraum werden Ponttor und Theater zentrale Start- und Zielorte sein (Linie 3 und Linie 24 fallen ganz aus, Linie 11 entfällt auf dem Abschnitt zwischen Aachen und Hoengen). Durch den Streckenführung der Tour wird die Stadt in zwei Bereiche getrennt. Um dennoch mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) von einer Seite auf die andere zu kommen, können die Fahrgäste auf Regionalverkehrszüge ausweichen. Die Strecke Hauptbahnhof- Schanz-Westbahnhof wird mit den Linien RE4, RB33 und die RB20 (ab Rothe Erde) befahren. Diese Züge dürfen die Seite wechseln. Alles zum Thema Parken und Busfahren im Internet: www.aseag.de www.apag.de Mehr zum Thema

Zum Auftakt gibt es einen Blick auf den letzten Stand der Vorbereitungen. Seit einigen Tagen stehen bereits die ersten Hinweisschilder an den Aachener Straßen, nun erreicht die Tour auch die Briefkästen der von Sperrungen und Einschränkungen betroffenen Haushalte. „Wir sind derzeit dabei, Flyer mit grundsätzlichen Infos als Hauswurfsendungen entlang der Strecke zu verteilen“, berichtet Stadtsprecher Bernd Büttgens. In der zweiten Wochenhälfte folgen noch weitere Faltblätter, Plakate und Zettel mit Hinweisen auf die konkreten Ersatzparkplätze.

Denn die werden notwendig sein, da „an der gesamten Strecke aus Sicherheitsgründen ein absolutes Halteverbot für alle herrscht“, wie Büttgens betont – und zwar ab Samstag, 1. Juli, 20 Uhr, bis zum Abend des Sonntags, 2. Juli. „Die Fahrzeuge, die am Samstagabend um 20 Uhr noch an der Strecke stehen, müssen wir leider rigoros abschleppen“, sagt der Leiter des städtischen Presseamtes, der deshalb rät, die Autos am Samstagnachmittag wegzusetzen.

Etwa auf einen der 2500 Ersatzparkplätze, die die Stadt in Kooperation mit der Apag, der RWTH und einigen Firmen ab Samstag, 1. Juli, 14 Uhr, kostenfrei zur Verfügung stellt. Und das sind: Parkplatz Prager Ring CHIO-Areal M, Höhe Shell-Tankstelle; Parkplatz der Eissporthalle, Krefelder Straße; P+R-Parkplatz Jülicher Straße; die Parkplätze der Firma P3 auf dem Alten Schlachthof; die Parkhäuser der Regio-IT und der Stawag, Lombardenstraße und Grüner Weg, sowie das RWTH-Parkhaus Professor-Pirlet-Straße, das alleine 1300 Plätze bietet. „Die Bitte ist, die Autos am Sonntagabend dort wieder abzuholen“, teilt Büttgens mit.

Stellplätze auf Privatgrundstücken direkt an der Tourstrecke seien vom Haltverbot selbstverständlich ausgenommen, so Büttgens weiter. „Eine Möglichkeit wäre hier natürlich auch, in einer Nachbarschaftshilfe private Parkflächen komplett zu nutzen.“

Vom absoluten Halteverbot betroffen, das übrigens die für die Tour-Strecke auf deutschen Straßen zuständige Polizei Düsseldorf verfügt hat, sind die Tour-Straßen inklusive der angrenzenden Parkflächen – wie Seitenstreifen oder Parkbuchten.

Doch die Einschränkungen gehen noch weiter. Denn wo knapp 200 Profi-Radler auf ihren Rennrädern unterwegs sind, kann nicht nur nicht geparkt werden, es sind natürlich auch Straßensperren notwendig. So werde am Sonntag von etwa 13 bis 17.30 Uhr die komplette Strecke über Alt-Haarener-Straße, Jülicher Straße, Peterstraße, Kurhausstraße, Seilgraben, Neupforte, Mostardstraße, Markt, Jakobstraße und Lütticher Straße komplett gesperrt sein, kündigt der Stadtsprecher an.

Darüber hinaus seien noch in und um Haaren die Sackgasse, Germanusstraße, Laachgasse, An der Wurm, Tuchmacherweg und Wurmbenden, an der Jülicher Straße die Talbot­straße, Gut Kalkofen, Krantzstraße und Kapuzinergasse sowie der gesamte Bereich Preuswald von den Sperrungen betroffen. Und das gelte ebenfalls für sämtliche Garagenhöfe, Parkplätze und Einfahrten entlang der Tour-Strecke. „Diese Zufahrten sind für mehrere Stunden komplett nicht befahrbar“, konkretisiert Bernd Büttgens, der darauf hinweist, dass erste Sperrungen bereits am Sonntagmorgen ab 8 Uhr eingerichtet würden.

Fußgänger dürfen kreuzen

Für die Tour wird die Stadt bekanntlich in zwei Teile – nordwestlich und südöstlich des Streckenverlaufs – geteilt (wir berichteten). Das Wechseln von der einen auf die anderen Seite sei nur an fünf Schleusen an großen Kreuzungen ausschließlich Rettungs-, Feuerwehr- und Polizeiautos gestattet. „Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste sind so jederzeit in der Lage, gesperrte Gebiete zu erreichen oder gesperrte Strecken zu passieren. Krankenhäuser bleiben erreichbar“, betont Büttgens. „Fußgänger können natürlich überall die Strecke queren, wo Absperrgitter dies nicht verhindern“, sagt er weiter. Zudem würden aus Sicherheitsgründen an ausgewählten Stellen ähnlich wie bei den Karnevalsumzügen sogenannte „technische Sperren“, also querstehende Lkw, geben.

Büttgens bittet die Zuschauer übrigens auch jenseits der bunten Werbekarawane, die gegen 14 Uhr über die Piste rast, und der Radprofis, deren Durchfahrt ab 15.40 Uhr erwartet wird, um besondere Vorsicht an der Strecke. „Denn zwischen Karawane und Fahrerfeld fahren etwa 300 Tour-Begleitfahrzeuge über die Strecke, was bedeutet: Nicht in die Strecke zu laufen.“ Darauf achten werden etwa 200 geschulte Streckenposten. An ausgewählten Stellen werde es zudem Absperrgitter geben. „Das gilt vor allem für den innerstädtischen Bereich von Neupforte bis zum Ende des Marktes und an den großen Kreuzungen.“ Insgesamt würden 900 Absperrgitter und rund 1300 Verkehrszeichen aufgebaut.

Um daran vorbei oder entlang zur Strecke zu gelangen, bittet Bernd Büttgens Besucherinnen und Besucher aus Aachen, zu Fuß zu kommen, mit dem Fahrrad anzufahren oder den ÖPNV zu nutzen. Besucher von auswärts, die mit dem Auto Aachen anfahren, sollten die speziell ausgewiesenen Parkplätze aufsuchen. Auf den Autobahnen um Aachen herum gebe es ebenfalls geringfügige Einschränkungen. Bei der Abfahrt Rothe Erde (A544) werde der Verkehr ausschließlich nach links abgeleitet, und an der Ausfahrt Europaplatz (A544) werden die Joseph-von-Görres-Straße Richtung Jülicher Straße und der Zubringer Richtung Blücherplatz zeitweise gesperrt.

Rückbau bis circa 20 Uhr

„Wenn das Fahrerfeld gegen 16 Uhr oder 16.15 Uhr durch ist, fangen wir umgehend mit dem Rückbau der Sperrungen und Aufbauten an.“ Zunächst würden die großen Verkehrsknotenpunkte wieder freigegeben, dann die kleineren Kreuzungen. „Ich hoffe, dass wir gegen 20 Uhr damit durch sind“, sagt Bernd Büttgens.

Dann hat Aachen wieder Zeit, sich auf die nächste Tour-Durchfahrt vorzubereiten – vielleicht in 25 Jahren.