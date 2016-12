Aachen. Über 9000 Euro konnten die Weihnachtsmarktbeschicker in diesem Jahr sammeln, um bedürftige Aachener Kinder zu unterstützen. „Wir haben Bude um Bude abgeklappert“, erzählt Peter Loosen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Aachen. Und der Einsatz hat sich auch in diesem Jahr wieder gelohnt.

Oberbürgermeister Marcel Philipp konnte diesmal gleich drei Schecks in Empfang nehmen. Gesammelt wurde auf dem Adventsmarkt am Holzgraben, bei den Beschickern des Weihnachtsmarktes und beim MAC (Märkte und Aktionskreis City).

Laut Manfred Piana, Geschäftsführer des MAC, ist der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr sehr gut gelaufen. 1850 Busse sind demnach gekommen. Und auch das tragische Ereignis in Berlin scheine am Zulauf nichts zu ändern. Piana lobte die Zusammenarbeit mit der Polizei und wies noch einmal daraufhin, dass das Sicherheitskonzept des Marktes verschärft worden sei.

„Nach den tragischen Tagen in Berlin kommen die Menschen trotzdem“, stellte auch Klaas Wolters, Vorsitzender des MAC, fest. Und es freue ihn, dass die Menschen so ein Zeichen setzten. Die Öcher lassen sich demnach ihren Weihnachtsmarkt nicht vermiesen.

Kommunikationsort

„Das ist auch die Stimmung, die wir hier wahrnehmen“, meinte Oberbürgermeister Marcel Philipp. Nach den gebotenen Beileidsbekundungen bleibe der Weihnachtsmarkt der Kommunikationsort in Aachen. Das überrascht vor allem auch Peter Loosen. Er hatte nach Berlin damit gerechnet, dass „kein Mensch mehr auf den Markt kommen würde. Ich war überrascht, wie viele Familien mit Kindern trotzdem unterwegs waren“, sagt er. Und: „Wir lassen uns unser Leben nicht kaputt machen.“