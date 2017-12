Fast 2000 Teilnehmer beim ATG-Winterlauf in Aachen

Aachen.

Meine Augen tränen. Ich kann sie kaum offen halten. Es ist eiskalt. So kalt, dass ich meinen Körper kaum noch spüre und die Luft mir den Atem nimmt. Was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Viele Fragen gehen mir durch den Kopf, aber einen klaren Gedanken kann ich kaum fassen. Was mich antreibt, ist das Ziel.