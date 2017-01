Von: an Letzte Aktualisierung: 18. Januar 2017, 20:19 Uhr

Aachen.

Nach der politischen Winterpause steht in der ersten Ratssitzung 2017 am kommenden Mittwoch, 25. Januar, die Diskussion um den neuen Haushalt auf dem Programm. Mit Blick auf die Landtagswahl im Mai und die Bundestagswahl im September wird das nicht der einzige politische Streit in diesem Jahr bleiben.