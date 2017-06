Brand.

Er gehört keiner Karnevalsgesellschaft an, hat niemals Luft in einem jecken Hofstaat geschnuppert, trotzdem steht Wil Städing in der kommenden Session ganz oben auf der närrischen Karriereleiter – zumindest in Brand. Denn am Wochenende ist er im „Freunder Eck“ unter großem Jubel als designierter Brander Bürgerprinz Wil I. vorgestellt worden.