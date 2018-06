Eilendorf - Wiesenstreifen für Bienen und Schmetterlinge

Eilendorf. Mit einem einstimmigen Beschluss hat die Eilendorfer Bezirksvertretung die Aufwertung der Park- und Grünanlage des Nirmer Platzes auf den Weg gebracht.

Anwohner kritisieren Zustand der Bachaue Bei der Einwohnerfragestunde in der Bezirksvertretung wurde deutlich, dass nicht alle Anwohner mit der Umgestaltung des Nirmer Platzes zufrieden sind. Einige wenige äußerten ihr Unverständnis darüber, dass die Bachaue, die dort nach den Renaturierungsmaßnahmen am Haarbach entstanden ist, einen ungepflegten Eindruck mache und das Auftreten von Ratten zu beobachten sei. Seitens der Bezirkspolitiker und -verwaltung gab es die Zusage, sich um die Probleme zu kümmern. Dass dort Ratten zu beobachten seien, könne man nicht hinnehmen. Hinsichtlich der Bachaue müsse man der Tatsache Rechnung tragen, dass naturnahe Gestaltung bedeute, dass man der Natur in der unmittelbaren Umgebung des Baches freien Lauf lasse, auch wenn das Ergebnis nicht immer mit den landläufigen Vorstellungen von Gartengestaltung übereinstimme.

Bereits im Sommer 2016 waren dort Renaturierungsmaßnahmen vorgenommen worden, um den Haarbach an dieser Stelle ökologisch zu verbessern und gleichzeitig mit der Anlage einer Gewässeraue einen wichtigen Lebensraum für Fauna und Flora zu schaffen.

In diesem Zusammenhang gab es auch erste Maßnahmen, um die Aufenthaltsqualität auf dem Platz durch das Aufstellen von Sitzgelegenheiten und neuen Liegebänken zu erhöhen. Im vergangenen November beschloss die Bezirksvertretung die weitere Gestaltung des Geländes, stellte dafür zunächst rund 26 000 Euro aus den bezirklichen Investitionsmitteln zur Verfügung und vergab einen Planungsauftrag an die Verwaltung. Mitte Mai gab es eine gut besuchte Bürgerbeteiligung vor Ort. Wünsche und Anregungen wurden, wo immer möglich, in die abschließende Planung aufgenommen, die jetzt von Jonas Starkes, Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt, in der Bezirksvertretung vorgestellt wurde.

Sitze und Bänke

Danach wird die Anlage von einem anderthalb Meter breiten Weg mit Betonsteineinfassung durchquert. Auf einer Länge von 13 Metern wird der Weg auf drei Meter Breite aufgeweitet, damit man dort, wie von einigen Anwohnern gewünscht, Boule spielen kann. Die bereits vorhandenen Liegebänke werden auf eine Betonsteinpflasterfläche versetzt und, verteilt über den Platz, durch weitere Sitzbänke mit Arm- und Rückenlehnen ergänzt. Die Natursteinblöcke in der Nähe bekommen eine Sitzauflage aus Holz.

Bei der Bepflanzung sind mehrere Blühwiesenstreifen mit hohen Gräsern und Frühjahrsblühern vorgesehen, in denen sich insbesondere Wildbienen und Schmetterlinge wohlfühlen sollen. Ein großes Insektenhotel und eine entsprechende Infotafel sollen für den Besucher den thematischen Zusammenhang herstellen.

Blüh- und Obststräucher wie gewöhnlicher Schneeball, Holunder, Wildapfel oder Wildbirne werden im Übergang zwischen Parkfläche und Außenbereich gepflanzt. Ein Feldahorn und eine Münsterbirne sollen den vorhandenen Baumbestand ergänzen. Die Kreuzanlage in der Südecke des Nirmer Platzes wird durch einen zwei Meter breiten Weg erschlossen, und der Plattenbelag vor dem Denkmal wird saniert.

Die Kosten für die Herstellung der Anlage belaufen sich auf insgesamt rund 49.000 Euro, von denen die Bezirksvertretung in ihrem aktuellen Beschluss die noch fehlenden 23.000 Euro aus den bezirklichen Investitionsmitteln freigab.

An Folgekosten für die Unterhaltung und Pflege der Anlage werden etwas mehr als 1000 Euro pro Jahr veranschlagt. Gleichzeitig beschlossen die Bezirksvertreter die Erteilung eines Prüfauftrags zur Feststellung der Kosten für eine komplette Sanierung der Kreuzanlage.