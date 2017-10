Wieder Unfall mit Teenager am Steuer: Zwei Verletzte in Aachen

Aachen. Erneut hat ein Jugendlicher ohne Führerschein einen Unfall mit einem Auto gebaut. Nicht einmal zwei Wochen nach dem tödlichen Unfall in Heinsberg, bei dem ein 15-Jähriger mit dem Wagen seines Vaters gegen einen Baum geprallt war und der Vater starb, hat sich ein 16-Jähriger aus Aachen den Wagen seines Opas geliehen. Das Auto brannte bei dem Unfall komplett aus.

Wie Polizeisprecher Paul Kemen am Mittwochmorgen mitteilte, wird der Jugendliche aus Aachen beschuldigt, am Dienstagmorgen mit dem Auto seines Opas in der Reinhardstraße zwei am Straßenrand geparkte Autos gerammt zu haben. Dabei kippte der Wagen mitsamt der zwei im Auto sitzenden Freunde im Alter von 17 und 20 Jahren auf die Seite und fing Feuer.

Als Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, stand das Trio bereits neben dem Wagen. Die Beifahrer trugen leichte Verletzungen davon, der 16-jährige Unfallfahrer blieb unverletzt. Die geparkten Wagen erlitten durch den Aufprall und den Brand Totalschaden. Der entstandene Schaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Der Jugendliche bestritt zunächst, Fahrer des Wagend gewesen zu sein. Er wurde aber durch seine Mitfahrer belastet. „Alle drei standen zum Teil erheblich unter Alkoholeinfluss“, so die Polizei. „Bei dem Fahrer konnten wir nach einer ersten Messung deutlich über ein Promille feststellen.” Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Opa des Fahrers war zum Zeitpunkt der Spritztour im Urlaub. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Führerschein, Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung gegen den Jugendlichen.

Erst am 21. September hatte ein Unfall in der Region für Aufsehen gesorgt, bei dem ein Jugendlicher vebotenerweise am Steuer gesessen hatte. Sein neben ihm sitzender Vater starb, der 15-Jährige wurde schwer verletzt. Nur drei Tage später hatte ein 16-Jähriger aus Düren ein Auto bei einer Probefahrt ausgeliehen und ist damit gegen parkende Autos gefahren. Bei diesem Unfall blieben die Insassen unverletzt.