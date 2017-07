Aachen.

Erneut droht Streit um die verkaufsoffenen Sonntage in Aachen. Kurz bevor der Rat in seiner letzten Sitzung am Mittwoch vor der Sommerpause die Entscheidung über zwei weitere Termine treffen will, hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt, zumindest einen der beiden Wunschtermine für nicht rechtskonform zu halten und ihn auf dem Klageweg kippen zu wollen.