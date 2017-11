Aachen.

Das könnte ein kurzes Gastspiel an der Barbarastraße werden. Im Sommer erst hat die Bildung und innovative Pädagogik gGmbH (bip) mit Sitz in Berlin in Räumen der ehemaligen katholischen Grundschule eine private Grundschule eröffnet. Nun sieht es so aus, als ob die Schule die angemieteten Räume im Schulgebäude in Rothe Erde im nächsten Sommer wieder verlassen muss.