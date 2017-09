Aachen.

Dass es für Menschen mit kleinem Geldbeutel nicht leicht ist, in Aachen eine Wohnung zu finden, ist kein Geheimnis. Auch der jüngste Aachener Wohnungsmarktbericht, der am Dienstag vorgestellt worden ist, zeigt deutlich: Die Nachfrage nach günstigen Mietwohnungen in der Stadt ist deutlich größer als das Angebot.