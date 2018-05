Aachen - Wettbewerb: Aachen sucht Mitradler

Aachen.

Es ist Fastenzeit in Aachen. Zumindest, wenn es nach der städtischen Kampagne „FahrRad in Aachen“ geht. Denn für sie beginnt nun die Zeit des Auto-Fastens. Drei Wochen lang nimmt die Stadt am deutschlandweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teil, bei denen die einzelnen Kommunen gegeneinander antreten.