Westpark: Erster kontaminierter Spielplatz wieder geöffnet

Aachen. Einer der beiden kontaminierten Spielplätze im Westpark ist am Freitagmorgen wieder geöffnet worden. Das teilte Björn Gürtler vom städtischen Presseamt am Freitag mit. Zuvor habe der Aachener Stadtbetrieb den Sand auf diesem Spielplatz komplett ausgetauscht.

Der zweite Spielplatz an der Lochnerstraße/Gartenstraße bleibe indes noch bis mindestens zum kommenden Montag geschlossen. „Dort ist der Sand aufgearbeitet worden“, erläuterte Gürtler, am Montag werde dort noch eine Bodenprobe entnommen und dann entschieden, ob auch dieser Spielplatz wieder geöffnet werde.

Unterdessen kümmert sich der Aachener Stadtbetrieb um die 22 Bänke aus dem Westpark, die am Mittwochabend von Stadtbetrieb und Feuerwehr abmontiert worden waren, nachdem dort erneut ein weißes Granulat gefunden worden war - augenscheinlich der gleiche Rohreiniger, der dort bereits zuvor sowie an zwei Aachener Grillplätzen von Unbekannten ausgestreut worden war – und sich wieder ein Kind daran verletzte.

„Der Stadtbetrieb reinigt, was zu reinigen ist und ersetzt, was ersetzt werden muss“, sagte Björn Gürtler. Wie lange das dauern werde, konnte der Mitarbeiter des Presseamtes noch nicht abschätzen. Allerdings seien die Bänke, die sich zurzeit auf dem städtischen Betriebshof am Madrider Ring befinden, „zum Teil deutlich beschädigt“, betonte Gürtler, der zudem ankündigte, dass die Stadt Aachen derzeit eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen der Verunreinigungen und Beschädigungen vorbereite.