Aachen.

Die Eginhardstraße ist eine kleine Anliegerstraße zwischen Pass- und Normannenstraße. Eine, an der nicht viele Menschen wohnen. Eine, die natürlich trotzdem über Abflüsse, Anschlüsse, Kanäle und alles verfügt, was eine Straße an Infrastruktur benötigt. Und an der muss etwas passieren. Auf und unter der Eginhardstraße stehen Bauarbeiten an, die für die Anwohner, so hieß es noch im vergangenen Jahr, ohne Kostenbeteiligung ablaufen würden. Bis zuletzt. Denn da hat sich der Ausgangspunkt in einer Vorlage für die Bezirksvertretung Mitte und später auch den Mobilitätsausschuss massiv verändert. Nun könnten doch noch hohe Rechnungen in die Anliegerbriefkästen flattern.