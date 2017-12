Aachen.

Die meisten Radfahrer nahmen ihren Nikolaus gleich im Vorbeifahren entgegen: Viel los war aber nicht so früh am Morgen am Krugenofen. Der „Runde Tisch Radverkehr“ übergab Radlern zum Nikolaustag dieses Präsent, um ihnen für ihren Beitrag zum Klimaschutz zu danken.