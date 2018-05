Aachen - Wer möchte zum CHIO für lau? Der Kindertag macht's möglich

Aachen.

Der CHIO naht. Deshalb suchen der Aachen-Laurensberger-Rennverein (ALRV) und das Bildungsbüro der Städteregion Aachen Kindertagesstätten, Familienzentren, Ganztagsschulen und Jugendeinrichtungen aus Stadt und Städteregion Aachen, die am Kindertag während des Reitturniers in der Soers am Mittwoch, 18. Juli, teilnehmen möchten.