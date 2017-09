Endspurt der Parteien: Kanzlerkandidat Martin Schulz auf dem Katschhof

Auch für die acht Aachener Direktkandidaten hat der Endspurt im Wahlkampf begonnen. Bis zum morgigen Samstag werden sie in den Fußgängerzonen und an Infoständen noch um die Erststimmen kämpfen, die darüber entscheiden, wer von den Aachenern auf direktem Weg in den Bundestag entsandt wird. Bei den zurückliegenden beiden Wahlen 2009 und 2013 ist das jeweils dem CDU-Kandidaten Rudolf Henke gelungen, der sich unter anderem auch gegen die schärfste Konkurrentin Ulla Schmidt (SPD) durchsetzen konnte. Schmidt ist allerdings über die Landesliste ihrer Partei abgesichert.

Kaum Chancen auf ein Direktmandat können sich die weiteren sechs Kandidaten ausrechnen: Katrin Feldmann (Grüne), Andrej Hunko (Linke), Cliff Gatzweiler (FDP), Markus Mohr (AfD), Matthias Achilles (Piraten) und Nico Riedemann (ÖDP). Nur Hunko gilt ebenfalls als abgesichert.

Mit einer größeren Kundgebung beendet am heutigen Freitag die Linke den Wahlkampf am Elisenbrunnen. Ab 16 Uhr werden dort der außenpolitische Sprecher Jan van Aken, NRW-Spitzenkandidat Matthias W. Birkwald, die örtlichen Kandidaten Gabi Halili und Andrej Hunko und der niederländische Sozialist Tiny Kox zu den Themen Soziale Sicherheit, Abrüstung und Frieden sprechen.

Die Grünen und Kandidatin Katrin Feldmann lotsen zum Wahlkampfabschluss ihren knallgrünen Foodtruck am morgigen Samstag gegen 17 Uhr auf den Markt, wo sie für biologische und regionale Produkte und für mehr Tierschutz werben wollen.

CDU-Kandidat Rudolf Henke erwartet zur Unterstützung am Samstag um 14 Uhr den Aachener Ministerpräsidenten Armin Laschet am Infostand an der Ursulinerstraße, Ecke Buchkremerstraße.

Den größten Schlusspunkt aber will die SPD am Samstag auf dem Katschhof setzen, wo Kanzlerkandidat Martin Schulz zur bundesweiten Abschlusskundgebung erwartet wird. Das Programm beginnt um 12.30 Uhr. Schulz will mit seiner Rede gegen 14 Uhr beginnen. Ulla Schmidt wird natürlich ebenfalls auf der Bühne zu erleben sein.