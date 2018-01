Städteregion.

Bleiben nach einer Krankheit Einschränkungen zurück, gibt es für die Betroffenen häufig viele Probleme. Eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die unter den Folgen einer Krankheit oder eines Unfalls leiden, gibt es in der Städteregion noch nicht. Deshalb will Marianne Groß (Name geändert) nun eine solche gründen. Astrid Thiel vom städteregionalen Selbsthilfebüro unterstützt sie dabei.